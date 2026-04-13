Стало известно, кому грозит рак мозга, как у Заворотнюк и Фриске

Глиобластома, на фоне которой не стало актрисы Анастасии Заворотнюк и певицы Жанны Фриске, является достаточно редкой и агрессивной формой рака мозга, пиковым возрастом заболевания которой является пожилой — 60-65 лет. Об этом aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

По его словам, в более молодом возрасте данный недуг проще диагностировать, поскольку его симптомы являются нетипичными для таких пациентов.

«Поскольку это достаточно редкая патология, выявление, в основном, происходит случайно, при нарастающей симптоматике. Чаще всего глиобластому на ранних стадиях обнаруживают у людей среднего возраста, то есть 30-40 лет. Они обращают внимание на резкое снижение зрения, частые головные боли или другие симптомы, идут к врачу», — объяснил Черемушкин.

Врач добавил, что у пожилых выявить рак мозга на ранней стадии сложнее, потому что с возрастом у людей в целом снижается острота зрения, слуха, возникают когнитивные особенности. В этом случае заболевание маскируется под другие, поэтому его чаще выявляют на поздней стадии, заключил он.

В конце марта актриса Алеа О'Ши сообщила, что ей диагностировали рак мозга в 25 лет. Она начала бороться с раком в ноябре 2025 года. Сейчас она собирает средства на лечение у поклонников. Как объяснила актриса, часть терапии и процедур не покрываются частной медицинской страховкой. Ее семья не может себе позволить покрыть полностью лечение. Представители артистки сообщили, что в ближайшее время ей потребуется новая операция.

