В Москве задержали подозреваемых в избиении музыканта «Машины времени» Дитковского

Московские полицейские задержали двух подозреваемых в избиении музыканта группы «Машина времени» Александра Дитковского и его товарища. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства также рассказал, что задержанные находятся на допросе в полиции.

В пятницу, 26 февраля, стало известно, что музыкант был избит на парковке на Комсомольском проспекте в районе 21.00 мск. По данным СМИ, врачи диагностировали у него перелом лицевой кости со смещением, ему придется провести некоторое время в больнице. Кроме того, по данному факту были возбуждены уголовные дела по статье 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 116 («Побои») УК РФ.

Ранее Дитковский рассказал о своих травмах.