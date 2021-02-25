Раскрыто официальное название нового фильма о Человеке-пауке

Киностудия Marvel раскрыла официальное название следующего фильма про Человека-паука.

В Twitter фильма кинематографисты сообщили, что супергеройская картина будет называться «Человек-паук: Нет пути домой» (Spider-Man: No Way Home).

Премьера нового фильма запланирована на декабрь 2021 года. В картине «Человек-паук: Нет пути домой» сыграли Том Холланд, Зендая, Джейкоб Баталон и др. Режиссерское кресло проекта занял режиссер фильмов «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Возвращение домой» Джон Уоттс.

Ранее сообщалось, что Киану Ривз может сыграть Сергея Николаевича в фильме Marvel.