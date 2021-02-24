Сербский актер Милош Бикович прокомментировал получение российского гражданства в Instagram.

Он напомнил, что уже более семи лет участвует в культурной жизни России. «Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально», — написал артист. «Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия - моя Родина!» — заключил он.

Милош Бикович играл в фильмах «Отель «Белград», «Холоп», «Лед», сериалах «Магомаев» и «Отель «Элеон».

О получении Биковичем российского паспорта стало известно 24 февраля 2021 года.