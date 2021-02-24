Агент Депардье отреагировал на предъявленные актеру обвинения в изнасиловании

Агент актера Жерара Депардье Арно Фрилле в беседе с РИА «Новости» ответил на предъявленные актеру обвинения в изнасиловании.

Он напомнил, что эти обвинения не новы, а следствие по данному делу было прекращено в июне 2019 года, когда власти не обнаружили состава преступления. Судебный следователь возобновил дело в октябре 2020 года, однако Депардье продолжает опровергать обвинения. «Предъявление обвинения не отменяет принципа презумпции невиновности. Запуск этой процедуры совершенно не оправдан в деле, которое ранее было закрыто следствием и в котором не появилось никаких новых деталей», — пояснил Фрилле.

Он поделился уверенностью, что на славе Депардье пытаются нажиться. «Депардье никогда не отличался имиджем ловеласа или дамского угодника», — заявил агент.

Ранее с обвинением в адрес актера выступила молодая актриса, по ее словам, инцидент произошел летом 2018 года.