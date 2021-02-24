Сербский актер Милош Бикович получил российское гражданство, сообщает ТАСС со ссылкой на указ президента России Владимира Путина.

В 2020 году в интервью изданию Sobesednik он заявлял, что пока не хочет получать российский паспорт. «Я и без паспорта чувствую себя здесь, как будто я дома. Быть сербом в России — это очень круто. Ты вроде и свой, но все-таки немножко европеец», — объяснял актер.

Сам 33-летний артист пока не комментировал сообщения о получении гражданства.

Милош Бикович играл в фильмах «Отель «Белград», «Холоп», «Лед», сериалах «Магомаев» и «Отель «Элеон».

Ранее сообщалось, что болгарская певица Грета Ганчева стала гражданкой России.