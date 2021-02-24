Милош Бикович получил российское гражданство
Елена Арнольдова
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Сербский актер Милош Бикович получил российское гражданство, сообщает ТАСС со ссылкой на указ президента России Владимира Путина.
В 2020 году в интервью изданию Sobesednik он заявлял, что пока не хочет получать российский паспорт. «Я и без паспорта чувствую себя здесь, как будто я дома. Быть сербом в России — это очень круто. Ты вроде и свой, но все-таки немножко европеец», — объяснял актер.
Сам 33-летний артист пока не комментировал сообщения о получении гражданства.
Милош Бикович играл в фильмах «Отель «Белград», «Холоп», «Лед», сериалах «Магомаев» и «Отель «Элеон».
Ранее сообщалось, что болгарская певица Грета Ганчева стала гражданкой России.
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