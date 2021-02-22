Вуди Аллен отреагировал на выход фильма с обвинениями в свой адрес

Вуди Аллен и его супруга Сун-и Превен через своего представителя отреагировали на выход фильма с обвинениями в адрес режиссера.

Заявление представителя опубликовано в издании Deadline. В нем от лица Аллена он опровергает обвинения в сексуальных домогательствах, прозвучавшие в документальном фильме HBO «Аллен против Фэрроу».

«Этих документалистов не интересовала правда. Они потратили годы, тайно сотрудничая с Фэрроу и их помощниками, ради грязной работы, пронизанной ложью. К Вуди и Сун-и обратились менее двух месяцев назад, им дали всего несколько дней на ответ. Конечно, они отказались отвечать», — говорится в заявлении.

Представитель напомнил, что обвинения были неоднократно расследованы ранее, а вина Аллена установлена не была.

Известно, что в фильме «Аллен против Фэрроу» приемная дочь режиссера Вуди Аллена и актрисы Мии Фэрроу Дилан подробно рассказала о домогательствах, которые, по ее словам, пережила в детстве.

Вуди Аллену 85 лет, он двукратный обладатель «Оскара». С Мией Фэрроу режиссер расстался в 1992 году после ее подозрений в растлении Дилан и сообщений о романе с 22-летней приемной дочерью актрисы Сун-и Превен.

Аллен женился на Сун-и в 1997 году. Обвинения в растлении приемной дочери он отрицал.