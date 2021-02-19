Мистера Бига не будет в сиквеле «Секса в большом городе»

Избранник журналистки Кэрри Брэдшоу Мистер Биг в исполнении актера Криса Нота не появится в сиквеле сериала «Секс в большом городе», передает Page Six.

Крис Нот играл мужчину мечты главной героини шоу в 40 эпизодах с 1998 по 2004 год, кроме того, персонаж появляется в полнометражных продолжениях сериала 2008 и 2010 годов.

Сейчас HBO ведет переговоры о возвращении в проект Дэвида Эйгенберга, который играл возлюбленного Миранды Хоббс Стива Брейди.

Ранее сообщалось, что в продолжении «Секса в большом городе» не будет актрисы Ким Кэтролл, которая играла в оригинальном шоу страстную и экстравагантную Саманту.