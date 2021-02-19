Адвокат рассказал, кому достанется наследство Андрея Мягкова

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Звездный адвокат Сергей Жорин в интервью iReactor рассказал, кому достанется наследство скончавшегося актера Андрея Мягкова.

Он указал на то, что у Мягкова не осталось детей и нет родители, а значит, в случае отсутствия завещания все наследство достанется супруге как наследнице первой очереди. При этом Анастасия Вознесенская получит наследство в любом случае — даже при наличии завещания, в котором отсутствует ее имя. «Потому что у нее есть право на обязательную долю. Даже если есть завещание, в котором она не указана. Есть такое понятие, как «обязательная доля» — это половина того, что ей причиталось бы, в случае отсутствия завещания», — объяснил юрист.

Без обязательной доли супруг или супруга покойного могут остаться только в случае незаконных действий в отношении наследодателя, уточнил Жорин.

О смерти 82-летнего Андрея Мягкова стало известно 18 февраля. Официальная причина смерти пока не названа. Прощание с Мягковым пройдет 20 февраля в МХТ им. Чехова.

Андрей Мягков с 1965 года служил в театре «Современник», в 1977 году перешел во МХАТ, после раскола которого в 1987 году остался в МХТ им. Чехова. Кинозрителям Андрей Мягков знаком по главным ролям в картинах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».