Меньшова объяснила свой уход с Первого канала

Тележурналистка Юлия Меньшова в интервью YouTube-шоу Надежды Стрелец объяснила, почему ушла из передачи «Сегодня вечером» на Первом канале.

Передачу она вела с Максимом Галкиным, наличие каких бы то ни было конфликтов с которым Меньшова отрицает. «У меня с Максимом прекрасные отношения. Мы с ним очень разные, но я отношусь к нему с огромным уважением», — ответила она.

По словам Меньшовой, ей не нравились методы работы редакции шоу. «Через полтора года я поняла, что нет, не получается», — призналась она. Сейчас телеведущая не исключает, что будет вести собственное шоу онлайн.

На Первом канале не комментировали уход Юлии Меньшовой.

Передача «Сегодня вечером» выходит на Первом канале с 2012 года. В 2017 году к команде проекта присоединилась Юлия Меньшова.