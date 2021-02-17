Госпитализированный с COVID-19 Соломин ответил на вопрос о самочувствии

Актер, худрук Малого театра Юрий Соломин ответил на вопрос о самочувствии после госпитализации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает сайт kp.ru, по телефону Соломин ответил журналистам бодрым голосом. «Не волнуйтесь за меня, чувствую себя хорошо. Но подробности узнавайте в Малом театре. Там все про меня расскажут», — попросил он.

Положительный тест на коронавирус Юрий Соломин получил 15 февраля. О его госпитализации стало известно 16 февраля.

Народный артист СССР Юрий Соломин является художественным руководителем Малого театра с 1988 года. Снимался в десятках фильмов, в числе которых «Дерсу Узала», «Блокада», «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить…» и др.