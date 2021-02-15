Елизавета Боярская рассказала о желанной роли

Актриса Елизавета Боярская накануне премьеры сериала «Оптимисты» рассказала в интервью РИА «Новости» о желанной роли.

Она подтвердила, что все еще ждет режиссера, который покажет ее с новой стороны. «Хочется, чтобы это была современная история. Не эпохальная, частная. Судьба, характер. Чтобы, прочитав сценарий, я бы закрыла папку и сказала себе: «Они ничего не перепутали? Мне хотят предложить эту роль?» — размышляет она.

Елизавета Боярская сыграла главные роли во многих исторических художественных фильмах и сериалах — «Адмиралъ», «Беглецы», »Шерлок Холмс», «Парк советского периода», »Анна Каренина. История Вронского», «Юнкера» и др. В новом сезоне «Оптимистов» действие разворачивается во время Карибского кризиса 1960-х, Боярская в этом проекте сыграла Алекс Брэдли — возлюбленную советского разведчика.