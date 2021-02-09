Песков прокомментировал уход Серебренникова из «Гоголь-центра»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на уход Кирилла Серебренникова с поста художественного руководителя театра «Гоголь-центр».

Он подчеркнул, что в Кремле не могут давать оценку о талантливости того или иного режиссера. «Это не функция Кремля. Есть работодатель и принятый по найму режиссер. Если работа режиссера устраивает работодателя, он продолжает работать, если нет, то работодатель не продлевает контракт. Талантливый режиссер всегда найдет себе контракт», — уверен Песков.

Кирилл Серебренников возглавил театр в 2012 году. 9 февраля 2021 года он объявил об уходе с поста худрука «Гоголь-центра», опубликовав уведомление о непродлении контракта, полученное от Департамента культуры Москвы.