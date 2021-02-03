Назван победитель фестиваля «Сандэнс»

Американский фестиваль независимого кино «Сандэнс» выбрал победителя, сообщается на сайте киносмотра.

Гран-при фестиваля получил фильм «Кода» о мечтающей заниматься музыкой девушке, которую воспитали глухие родители. Кроме того, картина режиссера Сиан Хедер получила награду за лучшую режиссуру, награду жюри за состав актеров и приз зрительских симпатий.

Главный приз среди иностранных фильмов достался фильму «Улей» из Косово, рассказывающему о женщине, потерявшей мужа во время войны и занявшейся бизнесом вопреки давлению общества. Среди документальных фильмов лучшим стал «Побег» об афганском беженце в Дании.