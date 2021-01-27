Худрук МХАТа Эдуард Бояков госпитализирован

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Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков, 2019 год Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков, 2019 год
Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков, 2019 год
РИА Новости

В одну из московских больниц был госпитализирован художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Как рассказали в пресс-службе, Боякову сделали операцию. Там отметили, что он чувствует себя хорошо.

«В ближайшее время будет на связи», — сказал собеседник агентства.

Режиссер и продюсер Эдуард Бояков стал худруком МХАТа им. Горького 4 декабря 2018 года. Он был назначен на этот пост вместо народной артистки СССР Татьяны Дорониной, которая возглавляла учреждение 30 лет.

На прошлой неделе продюсера группы «На-на» Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию.