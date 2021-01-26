Экс-возлюбленный покойной Началовой подтвердил, что у него родился сын

Последний возлюбленный певицы Юлии Началовой Вячеслав Кудря подтвердил, что у него есть сын.

В эфире программы «Ты не поверишь!» он принял поздравления от журналистов. «Спасибо, только вы опоздали. Он у меня давно родился», — сказал он, решив не отвечать, является ли ребенок сыном покойной артистки.

Ранее СМИ сообщили, что мальчика после смерти Началовой якобы родила суррогатная мать, использовав замороженный биоматериал певицы.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Причиной смерти певицы врачи назвали острую сердечную недостаточность, вызванную заражением крови и отказом внутренних органов. 31 января 2021 года артистке исполнилось бы 40 лет.