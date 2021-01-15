Режиссер «Паразитов» Пон Чжун Хо возглавил жюри Венецианского фестиваля

Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо, автор получившего главный приз Каннского кинофестиваля фильма «Паразиты», возглавит международное жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объявление дирекции смотра. Худрук фестиваля Альберто Барбера, объясняя свой выбор, назвал Пон Чжун Хо «одним из наиболее оригинальных и самобытных представителей современного мира кино».

«Паразиты» также получили «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший фильм на иностранном языке».

78-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября 2021 года.

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