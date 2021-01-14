Названа причина смерти Грачевского

__is_photorep_included13436438: 1

Причиной смерти художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского стал коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на его друга, артиста Владимира Долинского.

Как сообщалось, Грачевский умер на 72-м году жизни.

Он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии в городскую больницу №52 в Москве 27 декабря. После госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. 11 января он пришел в себя и стал общаться с врачами жестами. После ухудшения состояния Грачевский был переведен в другую реанимацию.

Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник сообщил 14 января, что Грачевского вновь ввели в состояние медикаментозной комы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Грачевского вывели из медикаментозного сна

— Грачевского вновь ввели в медикаментозную кому

— Умер худрук «Ералаша» Грачевский