Отец Фриске в суде оспорит решение Шепелева продать долю в квартире певицы

Отец покойной певицы Жанны Фриске написал исковое заявление в Хамовнический суд, чтобы помешать вдовцу дочери Дмитрию Шепелеву продать часть ее квартиры, по наследству доставшейся сыну Фриске и Шепелева Платону.

Об этом пишет ФАН со ссылкой на мать Жанны Фриске Ольгу. Она считает, что Шепелев не имеет права продавать долю. «Это наследие Платона. Эту квартиру мы храним для Платона. Это мамина квартира, и мама оставила это Платону, но никак не господину Шепелеву», — сказала она.

Сейчас в квартире хранятся вещи и сценические костюмы Фриске. Предположительно, стоимость одной трети этой квартиры составляет 15 млн руб.

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