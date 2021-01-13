Умерла 99-летняя скульптор Евгения Гатилова

На сотом году жизни умерла советский скульптор по фарфору и народный художник России Евгения Гатилова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

12 января женщина была обнаружена в своей квартире в Большом Девятинском переулке. По предварительной версии, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.

Евгения Гатилова получила звание народного художника России в 2006 году. Она проработала скульптором на Дулевском фарфоровом заводе более 35 лет.