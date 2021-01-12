Звезды «Секса в большом городе» получат по миллиону за каждый новый эпизод

Звезды сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис получат по $1 млн за съемки в каждом новом эпизоде сериала, сообщает Variety со ссылкой на собственный источник.

Официально представители актрис не подтверждали слухи о больших гонорарах.

Продолжение «Секса в большом городе» будет называться «And Just Like That…». Съемки начнутся в Нью-Йорке весной 2021 года.

Оригинальный сериал вышел на HBO в 1998 году и завершился после шести сезонов.

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