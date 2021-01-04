Названы самые ожидаемые фильмы 2021 года

Авторы издания Variety, посвященного событиям мира кино и шоу-бизнеса, составили список самых ожидаемых фильмов 2021 года.

В подборку вошли и новые релизы, и картины, которые должны были выйти еще в 2020 году, однако из-за коронавируса их премьера была перенесена на будущий год.

Так, весной на экраны выйдут сиквел комедии «Поездка в Америку», анимационный фильм Disney «Рейя и последний дракон» и криминальная драма «Множественные святые Ньюарка» — приквел сериала «Клан Сопрано».

Тогда же состоятся релизы таких долгожданных картин, как супергеройский фильм ужасов «Морибус», заключительный фильм Бондианы «Не время умирать», блокбастер Marvel «Черная вдова», сиквел хоррора «Тихое место», комедия «Стервелла», научно-фантастический боевик «Годзилла против Конга» и девятая часть боевика «Форсаж».

Летом зрители смогут посмотреть фильмы: «Охотники за привидениями: Наследники», «Французский диспетчер», «На высоте» — экранизация бродвейского мюзикла Лина-Мануэля Миранды, «Миньоны: Грювитация», «Веном: Да будет Карнаж», «Топ Ган: Мэверик», «Космический джем 2», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Круиз по джунглям», «Кэндимен» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

На осень запланирован выход следующих картин: «Дюна», «Три тысячи лет ожидания», «Последняя дуэль», «Миссия невыполнима-7», а также биографический фильм «Элвис».

Зимой состоятся премьеры таких лент, как «Вестсайдская история», «Аллея кошмаров», третья часть «Человека-паука», «Матрица-4», драма «Макбет», «Сырая низина» и фильм «Аннетт».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— 25 любимых фильмов 2020 года: выбор «Газеты.Ru»

— 2020, тебе конец: 10 новых фильмов и сериалов на новогодние каникулы

— Составлен рейтинг лучших фильмов ужасов 2020 года