Чичерину вызвали в уголовный розыск

Певицу Юлию Чичерину вызвали в отдел уголовного розыска ОМВД по городскому округу Клин, сообщает ТАСС со ссылкой на повестку.

В документе указано, что Чичерина должна явиться в отдел 30 декабря в соответствии со статьей о порядке вызова на допрос. Причина вызова не указана.

В пресс-службе певицы подтвердили подлинность повестки, однако отметили, что развернутый комментарий на данный момент предоставить не могут. Представители Чичериной также добавили, что явиться в отдел она не смогла, так как находится за границей.

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