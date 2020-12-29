В 2020 году российские музеи лишились до 80% внебюджетных доходов
Елена Арнольдова
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Российские федеральные музеи в 2020 году из-за пандемии лишились до 80% внебюджетных доходов, сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова в интервью российским информагентствам.
Ведомство подсчитает все недостающие доходы по каждому региону и каждому учреждению, передает ТАСС.
Учреждения культуры были закрыты для посетителей с середины марта из-за пандемии коронавируса. Московские музеи снова приостановили прием посетителей на период с 13 ноября по 15 января.
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