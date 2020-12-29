В 2020 году российские музеи лишились до 80% внебюджетных доходов

Российские федеральные музеи в 2020 году из-за пандемии лишились до 80% внебюджетных доходов, сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова в интервью российским информагентствам.

Ведомство подсчитает все недостающие доходы по каждому региону и каждому учреждению, передает ТАСС.

Учреждения культуры были закрыты для посетителей с середины марта из-за пандемии коронавируса. Московские музеи снова приостановили прием посетителей на период с 13 ноября по 15 января.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В новогодние праздники в Петербурге запретят посещение музеев и театров

— В Минкульте назвали заслуживающие господдержки темы для кино

— «Ъ»: Минкульт предложил закрепить основания для удаления зрителей из кинозалов