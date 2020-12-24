Решение Netflix избавиться от фильмов с Деппом возмутило соцсети

Американские подписчики видеосервиса Netflix возмутились после решения компании избавиться от фильмов с Джонни Деппом.

Сейчас фильмы с участием артиста недоступны в США. «Они действительно убрали все фильмы с Деппом? Ненавижу», «Джонни Депп — заботливый и любящий человек, который не заслужил этого безумия», «Это Эмбер Херд неправа, вы расправились не с тем человеком», — пишут они в социальных сетях.

Поклонники Джонни Деппа считают, что этот шаг связан с обвинениями экс-супруги артиста Эмбер Херд, которая ранее заявляла, что Депп применял к ней физическое и эмоциональное насилие.

Netflix не давал официальных комментариев по поводу того, почему на стриминговом сервисе пропали фильмы с актером.

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