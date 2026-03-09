Размер шрифта
В ЕС заявили, что не применяли санкции к новому верховному лидеру Ирана

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не находится под санкциями ЕС
Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не находится под санкциями Европейского Союза. Об этом рассказал представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни, пишет РИА Новости.

«Позвольте прояснить этот момент. Список санкций Европейского союза является публичным и доступен для всех. Моджтаба Хаменеи не находится под санкциями ЕС. Решения о любых новых мерах принимаются Советом ЕС единогласно всеми 27 государствами-членами», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Накануне Совет экспертов единогласно выбрал Моджтаба Хаменеи, сына Али Хаменеи, на пост верховного лидера Ирана, несмотря на то, что его кандидатура была спорной. Новому верховному лидеру страны уже присягнул Корпус стражей исламской революции (КСИР). Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также поздравил Хаменеи с избранием и от всех дипломатических работников страны поклялся ему в верности.

Ранее на Западе назвали нового лидера Ирана Моджтабу Хаменеи «опасным игроком».

 
