На Украине захотели сократить декретный отпуск в девять раз

Комитет парламента Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предложили сократить декретный отпуск для женщин в девять раз. Об этом сообщало украинское издание «Страна.ua».

По информации журналистов, комитет рассмотрел вариант нового Трудового кодекса (законопроект №14386) и рекомендовал принять его за основу. Кроме того, обсуждались нормы статьи 150 проекта Трудового кодекса касательно отпуска по уходу за ребенком. Как пишет «Страна.ua», проект предусматривает сокращение декретного отпуска с трех лет до четырех месяцев.

Представители профсоюзов раскритиковали проект нового кодекса, назвав его существенным ухудшением положения работников по сравнению с действующим законодательством. По их мнению, такое сокращение гарантий и прав противоречит конституции страны. Кроме того, они обратили внимание на проблему недостаточного развития дошкольной инфраструктуры и нехватку яслей и детских садов. Однако, несмотря на эти замечания, украинские депутаты дали рекомендацию принять документ.

В конце февраля телеканал CNN выпускал материал, в котором говорилось, что Украина столкнулась с демографической катастрофой и «превращается в страну вдов и сирот». По словам ведущего украинского демографа Эллы Либановой, в стране все больше людей испытывают проблемы с фертильностью или откладывают решение о рождении детей.

