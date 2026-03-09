Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В ЕК высказались об отмене всех санкций против нефти и газа из России

В ЕК не подтвердили получение письма от Орбана об отмене санкций против России
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Ана Кайза Итконен не смогла подтвердить получение письма от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он призвал ЕС отменить все санкции в отношении российских газа и нефти. Об этом пишет РИА Новости.

Итконен в беседе с журналистами заявила, что видела подобные сообщения в СМИ. Однако, чтобы подтвердить или опровергнуть получение письма от Орбана, ей нужно время.

«Мне нужно проверить, получили ли мы такое письмо, и затем вернуться к вам с ответом», — сказала представитель ЕК.

9 марта премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз приостановить все санкции в отношении российской энергетики.

До этого с подобным призывом также выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, ЕС должен отменить запрет на нефть и газ, поставляемые из России, чтобы избежать роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что Европе вновь понадобится Россия, чтобы выжить.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!