«Дональда Трампа» оштрафовали в Махачкале за оскорбление армян

В Махачкале за оскорбление армян оштрафовали мужчину с ником Donald Trump
Суд Махачкалы оштрафовал мужчину за оскорбление армян в Telegram. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда города.

«В ходе проверки установлено, что Исмаилов Т.Х., находясь по адресу проживания, посредством мессенджер приложении «Telegram» с электронной страницы «Donald Trump» опубликовал в свободном доступе текстовые материалы в виде комментариев, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой либо-социальной группе», — говорится в сообщении.

Мужчина вину признал. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Ранее в России предложили арестовывать на 15 суток за оскорбление учителей и врачей.

 
