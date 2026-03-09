Россиянам рассказали, как избавиться от мусоропровода в доме

Эксперт по ЖКХ Бондарь: для демонтажа мусоропровода нужно согласие всех жильцов

Чтобы провести полный демонтаж мусоропровода, необходимо согласие всех жильцов многоквартирного дома. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Для отказа от мусоропровода жители могут направить коллективное обращение в управляющую организацию с требованием провести голосование. Такую заявку можно отправить через приложение «Госуслуги.Дом». Важно, чтобы набралось количество собственников, обладающее не менее чем 10% голосов от общего числа в доме. Дальше обычно запускается процедура общего голосования собственников. Если жильцы планируют временно закрыть или заварить клапаны, сохранив саму конструкцию, вероятно, достаточно набрать две трети голосов всех собственников. Полный демонтаж оборудования могут посчитать уменьшением состава общего имущества дома, поэтому в этом случае требуется согласие абсолютно всех владельцев квартир, что опирается на часть 3 статьи 36 ЖК РФ. Важно, чтобы в протоколе собрания были четко прописаны вопросы об изменении тарифа на содержание жилья и способе вывоза отходов. Иначе управляющая компания может продолжить начислять плату за неиспользуемую услугу», — сказал он.

Бондарь подчеркнул, что решение избавиться от мусоропровода позволит сэкономить значительную сумму на содержании жилья.

«После закрытия мусоропровода дом обычно переходит на контейнерный сбор отходов. Управляющая компания обустраивает площадку по нормам СанПиН 2.1.3684-21, обеспечивая твердое покрытие, ограждение и правильное расстояние от жилых окон. Жизнь дома меняется: жильцы получают возможность сортировать отходы, а подъезды избавляются от специфических запахов. Отказ от мусоропровода позволяет снизить плату за счет исключения расходов на его обслуживание, дезинфекцию и очистку. Точный процент экономии зависит от региона и управляющей компании. Иногда достигается экономия в 10% от статьи расходов на содержание жилья», — добавил он.

Эксперт напомнил, что при желании жильцов расконсервация мусоропровода спустя время возможна, однако для этого потребуются затраты на приведение системы в исправное состояние и проведение повторного собрания с кворумом в две трети голосов.

Ранее эксперт рассказал, почему не стоит делать из гаража «жилую квартиру».