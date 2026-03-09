Каллас нашла «противоядие от российского империализма»

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европейскому союзу (ЕС) нужно быстрее принимать новых членов и расширять клуб из 27 стран. Об этом сообщает Politico.

В своем выступлении Каллас намекнула на Украину, Черногорию и другие страны-кандидаты, ожидающие вступления в объединение. На ежегодной конференции дипломатов ЕС в Брюсселе она отметила, что расширение должно оставаться основанным на заслугах, однако в актуальных условиях Евросоюзу нужно ускорить темпы».

«Расширение — это противоядие от российского империализма и признак того, что самый амбициозный многосторонний проект в истории, Европейский союз, останется с нами надолго», — сказала Каллас.

Ее заявление прозвучало на фоне напряженных дискуссий между Европейской комиссией, выступающей за скорейшее расширение, и столицами стран, поддерживающих более постепенный подход.

В январе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев в 2026 году будет готов открыть все кластеры по вступлению в ЕС, а в 2027 году Украина якобы сможет стать частью союза.

10 февраля издание Politico сообщило о том, что страны ЕС разработали пять шагов, которые позволят взять Украину в союз в 2027 году. При этом еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что Украина в 2027 году не сможет присоединиться к ЕС из-за правил альянса. А в марте агентство Reuters написало, что в ЕС не поддерживают идею ускоренного вступления Украины в объединение.

Ранее в ЕС заговорили о планах ограничить права новых членов союза.