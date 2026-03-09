Размер шрифта
Франция запросила экстренное проведение Совбеза ООН

Франция запросила экстренное проведение СБ ООН на фоне ситуации в Ливане
Франция запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН на фоне начала Израилем наземной операции в Ливане. Об этом сообщил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в социальной сети Х.

«В связи с быстро ухудшающейся ситуацией в Ливане Франция запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН», — написал он, отметив, что Париж продолжает вести переговоры с властями Израиля и Ливана для того, чтобы предотвратить погружение страны в хаос.

Барро также рассказал, что Париж выделил €6 млн в качестве экстренной помощи для работающих в Ливане гуманитарных организаций и открыл фонд поддержки кризисного центра при МИД для заинтересованных компаний. Кроме того, готовится партия гуманитарной помощи на 20 тонн.

9 марта пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что израильские войска начали целенаправленную и ограниченную операцию на юге Ливана «с целью обнаружения и уничтожения террористов и ликвидации военных объектов «Хезболлы».

Ранее отряд спецназа Израиля провел высадку с вертолетов на востоке Ливана.

 
