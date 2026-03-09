Замена домофона обошлась российской пенсионерке в 6,2 млн рублей

В Хабаровске пожилая женщина потеряла сбережения, доверившись мошенникам. Об этом сообщает AmurMedia.

Все началось со звонка неизвестных, представившихся «сотрудниками сервисной компании». Они выманили у женщины код из СМС, после чего она получила уведомление о входе в ее личный кабинет на портале «Госуслуги» с другого устройства.

Испугавшись, пенсионерка сама набрала номер из сообщения. Аферисты убедили женщину, что ее данные украли, и пенсионерка поверила злоумышленникам. Преступники заставили ее установить на телефон программу якобы для защищенной связи. На следующий день в этом приложении с ней связались лжесотрудники Росфинмониторинга и ФСБ.

Под предлогом того, что на ее имя оформлена доверенность на иностранца, который может распоряжаться имуществом, аферисты убедили женщину перевести сбережения на «безопасный счет». Находясь в стрессе, она сняла все деньги в банке, а затем перевела их преступникам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

