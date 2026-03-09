Размер шрифта
Путин увеличил бюджет на выплату грантов в сфере культуры и искусства

Путин распорядился повысить бюджет на выдачу грантов в мире культуры и искусства
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства будет увеличен на 377 млн рублей. Текст документа доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

Речь идет об указе от 31 декабря 2015 года №688 «О грантах президента РФ в области культуры и искусства». Российский лидер поручил утвердить бюджет на выплату грантов в этой сфере в размере 9373,9 млн рублей в год.

В предыдущей версии документа соответствующий бюджет составлял 8996,7 млн рублей в год, то есть на 377,2 млн рублей меньше.

12 сентября Путин, выступая на Форуме объединенных культур в Петербурге, назвал сохранение общей исторической памяти одной из важнейших культурных задач.

Он призвал объединить усилия, чтобы сохранить многообразие и самобытность культур и традиций. По словам политика, истинное искусство раскрывает в душе человека лучшие качества и возвышает созидание. Поэтому нужно не допустить исчезновения малочисленных культур и освободить мир от двойных стандартов и попыток отмены той или иной культуры.

Ранее Песков раскрыл, что читает Путин помимо информации под грифом «секретно».

 
