Общество

Фрагменты беспилотника нашли рядом с детским садом в российском поселке

Фрагменты БПЛА обнаружили у детского сада в Краснодарском крае
Inna Varenytsia/Reuters

В поселке Ахтырском Абинского района Краснодарского края рядом с детским садом нашли фрагменты беспилотного летательного аппарата. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

По данным оперштаба, никто не пострадал.

«Обломки беспилотника повредили калитку и окна в двух кабинетах. Территория оцеплена», — говорится в публикации.

В данный момент на месте осуществляют работу специальные и оперативные службы. Решение о работе учреждения 10 марта будет принято дополнительно.

До этого сообщалось, что обломки сбитых в ходе отражения атаки беспилотников были обнаружены в нескольких районах Сочи. Пострадавших нет, объекты инфраструктуры не получили повреждений.

В ночь на 9 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 163 украинских беспилотника над регионами России.

Ранее герой России рассказал «Газете.Ru», как изменилась работа с БПЛА за четыре года СВО.

 
