Цены на бензин в США подскочили на фоне ударов по Ирану

CNN: цены на бензин в США с начала конфликта с Ираном подскочили на 17%

Цены на топливо на американских автозаправках с начала военной операции США и Израиля против Ирана выросли на 17%. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации (ААА).

К понедельнику средняя цена на бензин в США достигла $3,48 за галлон (3,785 литра). С начала конфликта на Ближнем Востоке цена на бензин выросла на 50 центов.

На прошлой неделе Иран в связи с началом США и Израилем военной операции против него объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов мира. Запрет коснулся всех судов, в том числе коммерческих кораблей и нефтяных танкеров. Трафик в стратегическом коридоре почти остановился, часть судов подверглась ракетным ударам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На этом фоне, а также в связи с атаками на нефтяную инфраструктуру стран Персидского залива, цены на нефть 9 марта превысили $110 за баррель.

