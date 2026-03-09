Косуля выбежала на пляж к людям в российском городе

В Зеленоградске косуля выбежала на городской пляж

В Зеленоградске Калининградской области очевидцы заметили косулю, животное выбежало на пляж. Об этом сообщает Telegram-канал «360.ru».

«В Зеленоградске местная жительница заметила необычную отдыхающую — косуля выбежала на пляж и отправилась на прогулку вдоль берега», — говорится в публикации.

Она не побоялась людей, спокойно шагала по песку, не торопясь скорее покинуть популярное для горожан место.

В январе в Балаковском районе Саратовской области сотрудники МЧС провели спасательную операцию по спасению косули, застрявшей на льду реки Волги. Как уточнило региональное управление МЧС, животное не могло самостоятельно вернуться на берег.

В конце прошлого года в Новосибирской области местный житель Илья Зайцев вместе со своим другом спасли целое стадо косуль, попавших в беду на льду. Мужчины заметили группу животных, оказавшихся на замерзшем озере и лишенных возможности самостоятельно покинуть опасную зону.

Ранее косуля устроила переполох в краснодарском магазине и попала на видео.