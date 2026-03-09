Размер шрифта
В Катаре заявили об отражении попытки ракетной атаки

Минобороны Катара: силы ПВО отразили ракетную атаку на территорию страны
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили попытку ракетной атаки на территорию страны. Об этом сообщило министерство обороны эмирата, передает РИА Новости.

«Вооруженные силы Катара перехватили новую ракетную атаку, нацеленную на территорию страны», — говорится в сообщении ведомства.

В ночь на 9 марта по южным районам столицы Катара Дохи прошла взрывная волна от серии ударов. На мобильные телефоны местных жителей пришло оповещение о воздушной тревоге. Затем раздались звуки громких ударов, из-за чего волна прошла по домам на юге города и задребезжали стекла.

7 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что временный руководящий совет Исламской Республики постановил не наносить удары ракетами и беспилотниками по соседним странам, кроме случаев атак с их стороны. Он подчеркнул, что Тегеран не намерен «вторгаться в другие страны».

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
