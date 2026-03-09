Жительницы одной страны назвали Путина очень привлекательным

Поздравление президента России Владимира Путина, приуроченное к Международному женскому дню, вызвало теплый отклик среди женщин в Индонезии. Многие из них назвали его «очень привлекательным мужчиной», сообщила РИА Новости заместитель директора Русского дома в Джакарте Мария Хионаки.

«В Индонезии с большим вниманием и теплом восприняли поздравление президента России Владимира Путина с Международным женским днем. Многие индонезийские женщины отмечали, что его слова прозвучали очень искренне и по-настоящему тронули их сердца. Кроме того, многие сказали, что считают Путина очень привлекательным мужчиной», — сказала Хионаки.

8 марта в своем официальном обращении Владимир Путин выразил восхищение российскими женщинами, подчеркнув их уникальную способность гармонично сочетать внешнее обаяние с исключительным трудолюбием и выдержкой. Глава государства отметил, что «щедрая и мудрая женская душа делает мир лучше и добрее.

Ранее Путин пообещал создавать условия для совмещения материнства и карьеры.