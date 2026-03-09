На Западе рассказали, чем Иран поразил США

NYT: Иран подготовился к войне лучше, чем ожидали США

Иран оказался лучше готов к боевым действиям, чем рассчитывали США. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

«Потери в первую неделю конфликта показали, что Иран оказался более подготовленным к войне, чем ожидала американская администрация», — говорится в публикации.

Отмечается, что с начала боевых действий удары Ирана стали «более масштабными и менее предсказуемыми».

В ночь на 8 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ракетного удара по скоплению американских военных на базе США в Кувейте.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

