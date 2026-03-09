Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Глава Пентагона заявил, что война с Ираном «только начинается»

Хегсет: война с Ираном только начинается, он будет вынужден сдаться
Alex Brandon/AP

Война с Ираном «только начинается», республика будет вынуждена капитулировать. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу CBS News.

По данным США, американские войска уже нанесли удары по 3 тысячам целей на территории Ирана. По мнению министра, момент, когда Тегеран окажется неспособным к боевым действиям, рано или поздно наступит.

«Это война. Это конфликт. Это значит поставить врага на колени. А вот устроят ли они церемонию на площади Тегерана и сдадутся ли — это уже их дело», — сказал шеф оборонного ведомства.

6 марта президент США Дональд Трамп заявил, что не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме «безоговорочной капитуляции». Это может произойти, если исламская республика полностью утратит свой боевой потенциал.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ответ заявил, что слова о безоговорочной капитуляции республики — грезы. По его словам, властям США стоит такие заявления «унести с собой в могилу».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее в США объяснили, что значит «безоговорочная капитуляция» Ирана.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!