Хегсет: война с Ираном только начинается, он будет вынужден сдаться

Война с Ираном «только начинается», республика будет вынуждена капитулировать. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу CBS News.

По данным США, американские войска уже нанесли удары по 3 тысячам целей на территории Ирана. По мнению министра, момент, когда Тегеран окажется неспособным к боевым действиям, рано или поздно наступит.

«Это война. Это конфликт. Это значит поставить врага на колени. А вот устроят ли они церемонию на площади Тегерана и сдадутся ли — это уже их дело», — сказал шеф оборонного ведомства.

6 марта президент США Дональд Трамп заявил, что не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме «безоговорочной капитуляции». Это может произойти, если исламская республика полностью утратит свой боевой потенциал.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ответ заявил, что слова о безоговорочной капитуляции республики — грезы. По его словам, властям США стоит такие заявления «унести с собой в могилу».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке.

