«Смерть Америке и Израилю»: иранцы поприветствовали нового верховного лидера

В Иране проходит присяга новому верховному лидеру Моджтабе Хаменеи

В Тегеране проходит присяга новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи. Об этом сообщило местное агентство Tasnim.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, что на центральной площади собрались тысячи людей, чтобы поприветствовать нового верховного лидера. По информации журналистов, у станции метро и на самой площади жители Тегерана скандировали лозунги «смерть Америке» и «смерть Израилю». Одновременно с этим шествия в честь сына Хаменеи прошли в Ахвазе и Ширазе.

Накануне Совет экспертов единогласно выбрал Моджтабу Хаменеи, сына Али Хаменеи, на пост верховного лидера Ирана, несмотря на то, что его кандидатура была спорной. Новому верховному лидеру страны уже присягнул Корпус стражей исламской революции (КСИР). Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также поздравил Хаменеи с избранием и от всех дипломатических работников страны поклялся ему в верности.

В свою очередь политический директор организации «Вместе против ядерного Ирана» (UANI) Джейсон Бродски выразил опасения из-за прихода к власти сына Хаменеи. По его мнению, это означает, что иранский режим по-прежнему будет представлять угрозу для интересов США. Он отметил, что Моджтаба Хаменеи «олицетворяет преемственность в обеспечении сохранения кровожадного наследия своего отца» и подчеркнул, что его назначение — «еще более мрачный поворот для иранских правящих кругов».

Ранее Путин поздравил нового верховного руководителя Ирана с избранием.

 
