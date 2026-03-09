Силы НАТО перехватили баллистическую ракету над Турцией

Выпущенная из Ирана баллистическая ракета была сбита силами НАТО после входа в воздушное пространство Турции. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на минобороны страны.

Согласно заявлению ведомства, боеприпас, выпущенный из Ирана и вошедший в воздушное пространство Турции, был нейтрализован элементами противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье.

По данным минобороны, часть осколков боеприпаса упала в пустующих районах в провинции Газиантеп. В результате инцидента никто не пострадал.

Незадолго до этого турецкое оборонное ведомство сообщило о размещении на севере Кипра шести истребителей F-16 и системы ПВО.

6 марта министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу объявил о масштабной приостановке авиасообщения с рядом стран ближневосточного региона в связи с резким обострением ситуации. По словам министра, ведущие национальные перевозчики — Turkish Airlines, AJet, Pegasus и SunExpress — прекратили полеты в Иран, Ирак, Сирию, Ливан и Иорданию как минимум до 9 марта.

Ранее в Иране отвергли утверждения об атаках Тегерана на Кипр, Турцию и Азербайджан.