Зеленский рассказал о просьбах о помощи от соседей Ирана

Помощь со стороны Украины в перехвате дронов и ракет запросили 11 стран — соседей Ирана. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«На данный момент есть 11 запросов от стран – соседей Ирана, европейских государств и Америки. Четкая заинтересованность в украинском опыте защиты жизни, соответствующих перехватчиках, системах РЭБ, обучении», — написал он.

Зеленский рассказал, что Украина готова положительно реагировать на запросы тех, кто помогает им «самим защищать жизнь украинцев и независимость Украины».

На часть запросов Киев уже ответил конкретной поддержкой, добавил украинский президент.

До этого Зеленский в интервью газете The New York Times сообщил, что Украина направила беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам для защиты американских военных баз в Иордании. По его словам, США обратились за помощью 5 марта и украинские специалисты вылетели на следующий день.

Ранее СМИ узнали, что США хотят заключить сделку с Украиной из-за иранских дронов.