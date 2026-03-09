На Паралимпиаде впервые за 12 лет прозвучал гимн России

Впервые с 2014 года на Паралимпиаде прозвучал гимн России

Гимн России прозвучал на Паралимпийских играх — 2026 в Италии. Национальный гимн звучал на церемонии награждения российской горнолыжницы Варвары Ворончихиной, завоевавшей золотую медаль.

Ворончихина выиграла первое золото сборной России на Играх в Италии. Горнолыжница победила в дисциплине супергигант, показав результат 1 минута 15,60 секунды. Ворончихина соревнуется в категории LW6, к которой относятся спортсмены с поражением одной верхней конечности.

Для России эта медаль стала первой золотой на Паралимпиаде.

7 марта Ворончихина завоевала бронзовую награду. Она с результатом 1 минута 24,47 секунды заняла третье место в скоростном спуске в категории «стоя».

В предыдущий раз национальный гимн России звучал на Паралимпиаде в Сочи в 2014 году.

Паралимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. В них примут участие шесть российских спортсменов. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).

Ранее олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что паралимпийцы доказали абсурдность мирового спорта без России.