Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

На Паралимпиаде впервые за 12 лет прозвучал гимн России

Впервые с 2014 года на Паралимпиаде прозвучал гимн России
Stoyan Nenov/Reuters

Гимн России прозвучал на Паралимпийских играх — 2026 в Италии. Национальный гимн звучал на церемонии награждения российской горнолыжницы Варвары Ворончихиной, завоевавшей золотую медаль.

Ворончихина выиграла первое золото сборной России на Играх в Италии. Горнолыжница победила в дисциплине супергигант, показав результат 1 минута 15,60 секунды. Ворончихина соревнуется в категории LW6, к которой относятся спортсмены с поражением одной верхней конечности.

Для России эта медаль стала первой золотой на Паралимпиаде.

7 марта Ворончихина завоевала бронзовую награду. Она с результатом 1 минута 24,47 секунды заняла третье место в скоростном спуске в категории «стоя».

В предыдущий раз национальный гимн России звучал на Паралимпиаде в Сочи в 2014 году.

Паралимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. В них примут участие шесть российских спортсменов. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).

Ранее олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что паралимпийцы доказали абсурдность мирового спорта без России.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!