Израильский чиновник заявил, что Израиль не будет воевать до свержения иранского режима

WP: Израиль при ликвидации основных военных целей в Иране достигнет своих целей
Majid Asgaripour/Reuters

Цели Израиля в совместной войне с Ираном могут быть достигнуты при уничтожении иранских военных объектов. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на израильского чиновника.

«Я не уверен, что в наших интересах воевать до свержения режима. Никто не хочет бесконечной истории», — сказал источник издания.

По его словам, в данный момент израильско-американская бомбардировочная кампания приближается к достижению своих целей. США и Израиль близки к уничтожению того, что осталось от иранской ядерной программы после ударов в июне, а также запасов баллистических ракет и заводов по производству оружия, наряду с высшим руководством иранской армии, разведывательных служб и сил внутренней безопасности.

«Конечно, мы хотим свергнуть режим, но это не единственная конечная цель. После ликвидации основных военных целей Израиль достигнет своих целей», — сказал чиновник, добавив, что Иран не сдастся, но может послать сигналы о согласии на прекращение огня на условиях США.

До этого The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поддержки иранских оппозиционных сил, желающих взяться за оружие для свержения действующей власти в исламской республике.

Ранее политолог объяснили почему новый лидер Ирана может быть опаснее своего отца.

 
