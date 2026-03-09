В Иране прошли кислотные дожди после ударов США и Израиля

Появились сообщения, что через несколько часов после американо-израильских авиаударов по иранским нефтебазам в стране начались так называемые кислотные дожди. Об этом сообщает The Independent.

Издание отмечает, что при загрязнении атмосферы одним из естественных способов ее очищения является дождь. Это может объяснить появление «черного дождя», о котором сообщал ряд местных СМИ.

Отмечается также, что помимо кислотного дождя, от авиаударов по нефтебазам распространяется черный дым, содержащий в себе множество химических веществ и тяжелых металлов.

Из-за загрязнения воздуха у местных жителей могут возникнуть головные боли или затруднения с дыханием, особенно если у них астма или заболевания легких. В основной группе риска также находятся дети и пожилые люди, пишет издание.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что удары США по топливным складам в Иране приведут к экологической катастрофе на Ближнем Востоке.

Ранее Израиль ударил по месту производства ракетных двигателей в Иране.