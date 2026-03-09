Дмитрий Колдун о кавере Margo на его хит: «У меня разрешение никто не спрашивает»

Певец Дмитрий Колдун заявил, что права на песню «Дай мне силу» принадлежат Киркорову

Певец Дмитрий Колдун признался kp.ru, что не слышал кавер песни Маргариты Овсянниковой (Марго) на хит «Дай мне силу».

Колдун уточнил, что никто его не спрашивал разрешения на исполнения композиции, так как права на «Дай мне силу» находятся у Филиппа Киркорова.

«Поэтому у меня разрешение никто не спрашивает», — поделился артист.

По словам Колдуна, он пока не знает, хотел ли бы сделать дуэт с Марго. Певец объяснил, что не знаком с творчеством коллеги.

Дмитрий Колдун наиболее известен по хитам «Дай мне силу» и «Корабли». Он является победителем «Фабрики звезд-6». В 2007 году он представлял Беларусь на «Евровидении».

В декабре Овсянникова, известная как протеже Филиппа Киркорова, дебютировала в ледовом шоу фигуриста Евгения Плющенко. Марго исполнила роль злой мачехи в постановке «Белоснежка». В рамках проекта она спела песню Дмитрия Колдуна «Дай мне силу».

По словам Марго, она счастлива, что получила именно отрицательную роль. Ей было интересно сыграть «злую себя». Она поблагодарила продюсера Яну Рудковскую за предоставленную возможность проявить себя.

Ранее Дмитрий Колдун объяснил, почему не снимается в кино.