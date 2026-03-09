СМИ показали кадры сильного задымления над судном в порту Ирана

Стена густого темного дыма поднимается над портом в иранском Бендер-Аббасе, предположительно, после атаки США по кораблю Ирана. Об этом сообщает RT.

Подробности о типе поврежденного корабля не уточняются.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу CBS News заявил, что война с Ираном «только начинается», республика будет вынуждена капитулировать.

По его данным, американские войска уже нанесли удары по 3 тысячам целей на территории Ирана. Министр убежден, что момент, когда Тегеран окажется неспособным к боевым действиям, рано или поздно наступит.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее президент Ирана жестко ответил на призывы США к капитуляции.