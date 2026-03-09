СМИ сообщили об авиаударе по штаб-квартире шиитского ополчения в Ираке

На севере Ирака атаковали позиции шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби». Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

По информации журналистов, под авиаобстрел попала штаб-квартира ополчения, которая находится в провинции Найнава, примерно в 15-20 километрах к востоку от города Мосул. Информация о пострадавших и повреждениях объекта не сообщается.

В ночь на 8 марта иранский беспилотник пытался атаковать военную базу США у аэропорта города Эрбиль в Ираке. Дрон перехватили силы противовоздушной обороны (ПВО) страны.

Позже в этот же день под удар беспилотников попала бывшая штаб-квартира ООН в городе Сулеймания на востоке Ирака. В городской службе безопасности уточнили, что дрон атаковал объект ООН неподалеку от местной гостиницы Titanic Hotel. К штаб-квартире прибыли сотрудники аварийных служб и полиция.

До этого в иракской провинции Басра произошел пожар на складе с химическими веществами американской компании Halliburton. Объект был атакован иранским дроном.

Ранее лидер шиитов Ирака призвал к коллективному джихаду.